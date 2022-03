Eine Stadt ohne Haushalt

Mehrheit schmettert Satzung des Bürgermeisters nach vier Stunden Debatte ab

Langenhagen (ok). Es war 22.21 Uhr, als der Ratsvorsitzende Frank Stuckmann nach vier Stunden am Montagabend ene denkwürdige Ratssitzung abbrach. Denn nach zähen Haushaltsberatungen mit gegenseitigen Vorhaltungen aller Fraktiionen stand die Stadt Langenhagen urplötzlich ohne eigenen Haushalt. Sowohl die liberale Gruppe als auch die Grünen hatten denn Haushaltsentwurf des Bürgermeisters Mirko Heuer abgelehnt, aber auch die CDU selbst hatte die Satzung "ihres" Verwaltungschefs nicht durchgewunken. Für ihn und seine Finanzabteilung heißt es jetzt nachsitzen, denn in der nächsten Ratssitzung am 9.Mai soll dann über einen neuen Etat beraten und letztendlich auch entschieden werden. Heuer will dann die Haushaltsbegleitanträge von SPD und der liberalen Gruppe nach seinen Worten soweit es geht einarbeiten. Für Domenic Veltrup, Fraktionschef der CDU, ist das keine Alternative. Nach seiner Auffassung seien alle Begleitanträge null und nichtig, und das ganze Spiel beginne noch einmal von vorn. Die Christdemokraten stören sich vor allen Dingen an der Kürzung der Sach- und Dienstleistungen als so genannte Deckungsreserve um 2,5 Millionen Euro. Veltrup: "Wir haben nur konsequent gehandelt, weil wir vor allen Dingen die Ideen der liberalen Gruppe nicht mittragen können." Das sehen die anderen Parteien ganz anders, vor allen Dingen der SPD-Fraktionsvorsitzende Marc Köhler schäumte vor Wut. Letztendlich hatte wohl niemand damit gerechnet, dass die CDU gegen die Haushaltssatzung ihres Bürgermeisters aus den eigenen Reihen stimmt. Doch wie geht es im Mai weiter? Allzu viel werde sich am Haushaltsentwurf nicht ändern, macht Bürgermeister Mirko Heuer wenig Hoffnung. Der Entwurf steht, lediglich die Zahlen der Haushaltsbegleitanträge könne mit aufgenommen werden. Und er gibt sich entspannt, dass die vorläufige Haushaltsführung jetzt weitergehe. Davon werde die Welt auch nicht untergehen. Aber der Kern sei der Gleiche. Das Spiel beginne keineswegs von vorn, wie Veltrup vermutet. Dieser Auffassung ist auch die liberale Gruppe Um Jens Mommsen, die erstaunt war, dass der Haushalt auch bei einer Wiederholung der Abstimmung erneut abgelehnt worden sei. Seine Gruppierung habe den Haushaltsantrag Heuers vor allen Dingen wegen des hohen Defizits nicht mitgehen können. Die ordentlichen Erträge beliefen sich zwar auf etwa 163 Millionen Euro, die Aufwendungen allerdings auf rund 190 Millionen Euro. Die Grünen bekamen zwar keinen einzigen ihrer Haushaltsbegleitanträge durch, stimmten aber für den Antrag der SPD, gerade, was die Festlegung von Baustandards und auch den Abriss des Hallenfreibades Godshorn ohne städtische Mittel angeht.Sehr sachlich argumentierte Antonio Micuda von der AfD und appellierte an seine Kollegen, an einem Strang zu ziehen und sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Das wird auch bitter nötig sein, wenn der Haushalt zumindestens im Herbst Rechtskraft erlangen soll. So lange sind die freiwilligen Leistungen weitestgehend erst einmal auf Eis gelegt, und die Vereine und Verbände warten auf ihr Geld. Und in den nächsten Jahren wird es nicht einfacher, ein Haushaltssicherungskonzept hängt wie ein Damoklesschwert über der Stadt.