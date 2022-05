Eine Stadtbahntrasse wird berücksichtigt

Neues Gymnasium: Knotenpunkt wird umgebaut/Sperrung ist vom Tisch

Langenhagen (ok). Dort entsteht das neue Gymnasium. Der Knotenpunkt an der Einmündung der Straße An der Neuen Bult in die Theodor-Heuss-Straße wird umgebaut. Der Rat der Stadt Langenhagen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Variante entschieden, bei der eine mögliche Stadtbahnverlängerung immer noch eine Option bleibt. Das ist mit rund 750.000 Euro allerdings auch die teuerste Variante. Die Sperrung der Straße An der Neuen Bult ist damit aber endgültig passé; es hatte dagegen massive Proteste von Anwohnern aus der Silberseesiedlung gegeben, die wegen der Fahrten zu Kläranlage und Betriebshof massiven Schwerlastverkehr befürchtet hatten. Drei Varianten standen zur Auswahl – in jeder war eine weitere breitere Überquerung nördlich der ursprünglichen vorgesehen. Der Radweg auf der Westseite, der für beide Fahrtrichtungen gedacht ist, soll ebenfalls erweitert werden.Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen sprach sich gegen eine Berücksichtigung einer möglichen Stadtbahnverlängerung aus. Silke Musfeldt sagte. „Die Wirtschaftlichkeitsberechnung hat noch nicht einmal begonnen.“ Vielmehr solle auf der östliichen Seite ein Radweg angelegt werden, um die Schülerströme zu entzerren und den Verkehrsraum zu entlasten. Die finanziellen Folgen eines möglichen Rückbaus führten aber letztendlich zu einer anderen Entscheidung des Gremiums.