Eine steigende Zahl an Einsätzen

Kaltenweider Feuerwehr musste 88 Mal ausrücken

Kaltenweide. Jetzt ist die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenweide nach einer Corona-Pause ber die Bühne gegangen.Uwe Glaser ging auf die schwierige Situation während der Pandemie ein, die einen regulären Übungsdienst auch in der ersten Jahreshälfte 2021 nicht möglich machte. Lediglich in kleinen Gruppen und mit ausreichend Abstand konnte der Ausbildungsdienst durchgeführt werden. Ferner hob Glaser das große Engagement der Ausbilder hervor, die eine sehr gute Ausbildung aller Kameraden unter diesen Umständen ermöglichten.Das Einsatzgeschehen in 2021 war mit 88 Einsätzen steigend. Neben 32 Einsätzen zur Brandbekämpfung wurden zwei Fehlalarme, fünf sonstige Einsätze und 49 Einsätze der Technischen Hilfeleistung abgearbeitet.Die Kinderfeuerwehrwartin Sandra Köpke berichtete, dass die Kinderfeuerwehr erst im Sommer 2021 wieder mit dem Dienstbetrieb beginnen konnte. Im Septemberlief auf Ortsebene die Flämmchenabnahme. Dieses Jahr soll der fünfjährige Geburtstag gefeiert werden.Auch der Jahresbericht von Jugendwartin Sandra Müller fiel knapp aus. Die Jugendfeuerwehr konnte nur wenige Dienste in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Angriff nehmen. Aus der Kinderfeuerwehr wurden neun KIinder übernommen. Nächste Woche fährt die Jugendfeuerwehr ins Zeltlager nach Hankensbüttel.Als Quereinsteiger wurden Michelle Rebstock und Arved Nils Finkendey in den aktiven Dienst übernommen. Auch einige Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Louis Wenzel wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Jasper Braun zum Hauptfeuerwehrmann. Das Niedersächsische Ehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst wurde an Sabine Hauton verliehen. Egon Petersen wurde für 40 Jahre im Feuerwehrwesen geehrt. Besonders bedanken möchte sich die Feuerwehr bei Louis Wenzel, der sich um das Essen nach der Versammlung gekümmert hat.