Wolfram Nebel denkt jetzt schon an Weihnachten

Langenhagen (ok). Er denkt im Mai schon an ein Weihnachtsgeschenk. Wolfram Nebel bietet an, dass ein baum in seinem Garten zum Jahresende hin abgeholzt und dann als Weihnachtsbaum genutzt werden kann. Wolfram Nebel: „Die Tanne ist ein Geschenk. Abholzen und Abtransport sind Verhandlungssache.“ Wer Interesse hat, melde sich bitte unter der Telefonnummer (0172) 6 74 47 70.