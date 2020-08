Liebigstraße: Sozialer Zusammenhalt soll sich widerspiegeln

Langenhagen (ok). Inklusivität wird großgeschrieben – auch bei der Umgestaltung des nördlichen Abschnitts der Liebigstraße, die im nächsten Sommer in Angriff genommen werden soll. Die politischen Weichen sind jetzt im Verkehrs- und Feuerschutzausschuss gestellt worden. Insgesamt werden für die Sanierung des rund 140 Meter langen Straßenabschnittes 940.000 Euro im Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ in die Hand genommen. Nicht nur die Straße mit der Kreuzung Wilhelm-Busch-Straße wird aufgehübscht, sondern auch die Grün- und Freiflächen der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark. Für den barrierefreien Umbau hat die Stadt mit der KSG einen Kostenübernahmevertrag abgeschlossen. Die Lebenshilfe will den Platz für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen; es gibt einen Gestaltungsvertrag mit der Kommune. Das große Ziel des Projektes: Raum schaffen mit Aufenthaltscharakter. Für Anette Mecke, Abteilungsleiterin „Verkehr und Straßen“ eine „tolle Gemeinschaftsaufgabe, bei der Teilhabe gelebt wird.“ Wegen der Corona-Pandemie ist die Beteiligung über Fragebögen gelaufen. Die Wünsche waren vielfältig: Zeit zum Träumen, Zeit zum Spielen oder auch Zeit zum Gärtnern.Die Aufenthaltsflächen sollen geschaffen und verbessert werden, um besonders mobilitätseingeschränkten Menschen möglichst lange das aktive und selbstbestimmte Leben im eigenen im eigenen Stadtteil zu ermöglichen. Nachhaltigkeit, Robustheit und Gestaltungsqualität sollen die Sanierung der Flächen auszeichnen. Straßen und Plätze sollen multifunktional nutzbar sein. Wohnungsnahe Freiflächen sollen von der Gemeinschaft allgemein nutzbar sein, um Orte der Begegnung zu ermöglichen.