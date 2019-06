Einen Interessensausgleich schaffen?

Podiumsdiskussion mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am 11. Juni

Langenhagen. Bei einer Podiumsveranstaltung mit anschließender Diskussion wird Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Dienstag, 11. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr im Ratssaal ie geplanten Beschränkungen für Nachtflüge am Flughafen Hannover-Langenhagen ab 2020 vorstellen und gemeinsam mit weiteren Gästen diskutieren. Hintergrund ist die zum 31. Dezember 2019 auslaufende Betriebsbeschränkung für den Flughafen Hannover, die so genannte Nachtflugregelung. Um einen uneingeschränkten Nachtflug ab 2020 in Hannover zu verhindern, hat das Niedersächsische Wirtschaftsministerium als zuständige Luftfahrtbehörde den Entwurf für eine Folgeregelung erarbeitet, die im Rahmen des rechtlich Möglichen einen Ausgleich zwischen den Lärmschutzinteressen der Anwohnerinnen und Anwohner sowie dem Erhalt der Arbeitsplätze rund um den Flughafen schaffen soll.Seit Ende April befindet sich der Entwurf für eine Folgereglung in einem umfangreichen Anhörungsprozess: So beteiligt das Wirtschaftsministerium freiwillig bis Anfang Juli etwa 50 Institutionen, um die verschiedenen Aspekte des Themas eingehend darzustellen. Ein wesentlicher Bestandteil ist hierbei die Beteiligung aller Kommunen und deren Bürgern, die von Fluglärm besonders betroffen sind. Insbesondere den Anrainerkommunen wird Gelegenheit gegeben, sich ausführlich mit den geplanten Regelungen auseinanderzusetzen und die jeweiligen örtliche Interessenlagen der Bürgerinnen und Bürger gebündelt gegenüber dem Wirtschaftsministerium in das Verfahren einzubringen.Teilnehmen werden neben Minister Althusmann Dieter Poppe als Vertreter der Bürgerinitiative „Besser ohne Nachtflug Hannover“ (BON-HA), Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, sowie Aage Dünhaupt, Leiter Unternehmenskommunikation von TUIfly. Martin Brüning, Chefredakteur des Rundblicks Niedersachsen, wird den Abend moderieren.Zahlreiche Informationen zu der geplanten künftigen Nachtflugregelung und dem weiteren Verlauf des Verfahrens sind auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums veröffentlicht: