Einen Umweg in Kauf genommen

DRK Langenhagen musste zum Blutspenden in die IGS ausweichen

Langenhagen (ok). Das DRK Langenhagen musste zum Blutspendetermin aus der Friedrich-Ebert-Schule in die IGS Langenhagen ausweichen. Die bange Frage, die sich den Verantwortlichen stellte: "Findet uns hier überhaupt noch jemand?" Aber vielen haben den Umweg offensichtlich in Kauf genommen, und auch der Aufruf nach dringend benötigten Blutspenden schien gefruchtet zu haben. Das Resultat: 94 Spender, darunter 14 Erstspender. Das Buffet war am Schluss fast leer und die Helferinnen müde, aber auch glücklich und dankbar.