Autorenbegegnung in der Klasse 5.5

Langenhagen. Die Klasse 5.5 hatte am lvergangenen Dienstag eine ganz besondere Online-Stunde: eine Autorenbegegnung via Video-Konferenz. Im Deutschunterricht lesen wir zurzeit gemeinsam das Buch „Elfie – einfach feenomenal“ und konnten die Autorin Christina Wolff digital zu uns einladen. Alle Schüler waren ganz aufgeregt und haben sich sehr auf den Termin gefreut. Nachdem die Autorin uns zunächst etwas aus ihrem neuen Kinderroman vorgelesen hat, kamen viele Fragen zur Entstehungsgeschichte des Buches und zum Schriftstellerleben. Etwa: Wie kommt man auf so eine Geschichte? Wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? Verdient man als Autorin viel Geld?Die 40 Minuten gingen leider viel zu schnell vorbei. Alle hatten viel Spaß, und es war ein großartiger Einstieg in die Lektüre, zu der die Schüler*innen in den kommenden Wochen ein digitales Lesetagebuch mit vielen kreativen Aufgaben erstellen werden.