Kurse für Kinder und Jugendliche in Langenhagen

Langenhagen. Das kreARTiv werkstatt Programmheft Frühling/Sommer der Stadt Langenhagen ist da. Es sind nur noch wenige Tage bis das 5-wöchige Programm der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur beginnt. Für die begehrten Workshops gibt es noch einige freie Plätze für spontane Kinder und Jugendliche und deren Angehörige zu ergattern. Die Angebote der kreARTiv werkstatt laden ein kreativ zu werden, neue Sportarten auszuprobieren oder sich mit dem Thema Ernährung auseinander zu setzen. Da das Auge bekanntlich mitisst werden in der Lebensmittelkünstler Werkstatt Kreativität und guter Geschmack verbunden. Für den Spielspaß mit der ganzen Familie lädt das Haus der Jugend am Weltspieletag zum offenen Spieletreff ein. In Zusammenarbeit mit dem Langenhagener Kunstverein können Kinder und Jugendliche in die Kunst des Comics und Manga Zeichnens abtauchen oder bei einem Ausflug zur Ideen Expo die Naturwissenschaften und Technik mal auf eine andere Weise zu entdecken. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist nochmal einen Blick in unser Programmheft zu werfen, sollte unter keinen Umständen die Motivations Werkstatt verpassen und sich einen eigenen Schmunzelstein gestalten.Eine persönliche Anmeldung ist hierfür allerdings erforderlich. Die Anmeldung ist montags von 7.30 bis 18 Uhr Uhr, dienstags bis donnerstags von 9.bis 17 Uhr und freitags von 9.bis 14 Uhr im Haus der Jugend am Langenforther Platz möglich.Telefonische Informationen erteilen die Mitarbeiter unter (0511) 73 07-99 50. Eine Reservierung per Mail ist ebenfalls möglich. Dafür bitte eine E-Mail senden an: kiju@langenhagen.de unter Angabe vom Angebotsnamen und –nummer, Ihrer Telefonnummer, dem vollständigen Namen und dem Alter des Kindes. Nähere Einzelheiten zu den freien Plätzen und dem kompletten Programm mit Zeit-, Alters- und Preisangaben können online unter www.kiju-langenhagen.de eingesehen werden. Dort ist auch das Anmeldeformular als Download zu finden.