Einsegnungen

Konfirmationen in Engelbostel

Engelbostel/Schulenburg. Die Martinskirchengemeinde feiert am kommenden Wochenende Konfirmation. Ursprünglich war diese für April geplant gewesen, musste dann aber pandemiebedingt verschoben werden.Am Sonnabend, 11. September, werden sich um 10 Uhr Nicole Barth, Lukas Giesecke, Fabian Müller, Lea Schröter, Vincent Schmidt, Noah Schulze und Noah Tietze einsegnen lassen. Am Sonntag, 12. September werden sich um 10 Uhr Yanik Althof, Felica Behrens, Luca Just, Stella Kahle, Fiona Kiwitt, Kian Kues, Emma Leiseberg, Nontokozo Macheza und Sophie Schmidt konfirmieren lassen. Die Gottesdienste werden Diakon Merlin Langrehr, Vikar Hendrik Hundertmark und Pastor Rainer Müller-Jödicke gemeinsam gestalten.