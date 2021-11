23. November: Infoveranstaltung mit wertvollen Tipps rund ums E-Autofahren

Langenhagen. Die Klima- und Umweltschutzleitstelle der Stadt Langenhagen lädt zur digitalen Informationsveranstaltung „Elektrisch Fahren und Laden in Langenhagen“. Am Dienstag, 23. November, ab 18 Uhr können sich Interessierte in der Onlineveranstaltung über Langenhagens öffentliche Ladeinfrastruktur und zu privaten Lademöglichkeiten informieren.Im täglichen Straßenbild sind E-Autos immer häufiger zu sehen. Die Gründe sind vielfältig: Hohe Zuschüsse, der Wunsch etwas Gutes fürs Klima zu tun oder vielleicht sogar, mit dem selbst erzeugten Strom vom Dach mobil zu sein. Aber wo laden, wenn es direkt am Haus nicht möglich ist? Wie können auch an Garagenhöfen, Sammelstellplätzen und in Tiefgaragen Lademöglichkeiten geschaffen werden?Diese und viele weitere Fragen, die gern mitgebracht werden dürfen, beantwortet die Expertin für Elektromobilität Julia Maulhardt in ihrem etwa 30-minütigen Vortrag.Anschließend informieren Patrick Gaier und Karsten Fedrich von enercity Netz GmbH zu Möglichkeiten zur elektrischen Versorgung von privaten Parkplätzen mit Hindernissen.Es bleibt ausreichend Zeit für Fragen und einen Austausch. Eine Anmeldung bei Langenhagens Klimaschutzmanagerin Christine Pfülb unter christine.pfuelb@langenhagen.de ist erwünscht.Nach der Anmeldung erhalten die Interessentinnen und Interessenten den Zugangslink für Zoom.