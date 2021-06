Elf AfD-Kandidaten

Partei tritt in fünf Wahlbezirken an

Langenhagen. Insgesamt elf Frauen und Männer stehen für die AfD zur Wahl . Für den Ortsrat in Kaltenweide wurden mit Marc Borower und den Ortsrat in Godshorn mit Antonio Micuda zwei Kandidaten gewonnen.Es treten an für den Wahlbezirk I/ Wiesenau: Reiner-Behrend Kohrs, Alexander Vasilev und Astrid Borower; Wahlbezirk II / Langenforth : Achim Hinz, Thomas Fritz; Wahlbezirk III / Stadtmitte : Jürgen Alenberg, Uwe Gülke;Wahlbezirk IV / Krähenwinkel – Kaltenweide: Marc Borower, Carsten Sygusch; Wahlbezirk V / Godshorn , Engelbostel – Schulenburg: Antonio Micuda, Herbert Klever.