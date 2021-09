Elia-Kirche sucht Musical-Darsteller

Langenhagen. Die Elia-Kirchengemeinde wird an Heiligabend wie auch in den vorangegangenen Jahren ein Weihnachtsmusical aufführen. Dafür werden noch Darsteller gesucht. Auf einen Chor verzichtet die Gemeinde, um die geltenden Corona-Regeln einhalten zu können. Aber dennoch wird es ein Musical mit Gesang, Tanz und Schauspiel geben. Gesucht werden Solisten, Schauspieler, Tänzer, Kulissenbauer, Kostümschneider, Musiker, Techniker, Mitdenker und vieles mehr – egal in welchem Alter.

Die erste Probe findet am 6. November um 9.30 Uhr in der Elia-Kirche statt, es folgen dann weitere Proben an den Samstagen bis Weihnachten. Ein Aufführungsort steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Internetseite der Elia-Kirchengemeinde informieren und anmelden: www.elia-kirchengemeinde.de/musical2021.