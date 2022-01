Elisabethgemeinde lädt zum Impfen ein

Offenes Impfangebot im Gemeindehaus am 14. Januar

Langenhagen. Zu einem offenen Impfangebot lädt die Elisabeth-Kirchengemeinde in Langenhagen für Freitag, 14. Januar, von 10 bis 17 Uhr in ihr Gemeindehaus am Kirchplatz ein. „Schon im vergangenen Herbst haben wir uns im Kirchenvorstand Gedanken darüber gemacht, wie wir als Kirchengemeinde die Impfaktionen unterstützen können, um damit Mitverantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen“, sagt die stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Ulrike Bodenstein-Dresler. „Nun freuen wir uns, dass wir diesen Wunsch dank der Unterstützung durch die Region Hannover realisieren können.“Das Impfangebot der Elisabethgemeinde gilt für alle Menschen ab zwölf Jahren; eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Zwei Impfteams der Region Hannover werden eine ausreichende Anzahl an Impfdosen mitbringen, um alle Interessierten zu versorgen. Personen unter 30, Schwangere und stillende Mütter werden mit dem Impfstoff der Firma Biontech versorgt; für alle weiteren Personen kommt in der Regel der Impfstoff von Moderna zum Einsatz. Minderjährige müssen von einer/einem Sorgeberechtigten begleitet werden.Impfinteressierte werden gebeten, ihren Personalausweis und, soweit vorhanden, ihren Impfausweis mitzubringen. Die sogenannte Booster-Impfung wird von der Region Hannover etwa vier Monate nach der Zweitimpfung empfohlen. Geboostert werden nur Personen, die 18 Jahre oder älter sind.„Impfen ist eine Tat der Nächstenliebe“, sagt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke, die den Impftermin im Gemeindehaus in Zusammenarbeit mit der Region Hannover organisiert hat. „Es trägt zu einem Zusammenleben in Solidarität bei.“