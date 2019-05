„Elternabend“ in Langenhagen

Theater für Niedersachsen gastiert am 29. Mai im Theatersaal

Langenhagen. Schonungslos, ehrlich und einfach saukomisch: Am 29. Mai, 20 Uhr, gastiert das Theater für Niedersachsen mit der Musical-Komödie „Elternabend“ im Theatersaal Langenhagen. In der Regie von Musicaldirektor Craig Simmons und unter der musikalischen Leitung von Andreas Unsicker müssen die Eltern beim obligatorischen Elternabend feststellen, dass ihre lieben Kleinen nicht so lieb sind, wie gedacht.Mit „Erwin Kannes“ gewann das Theater für Niedersachsen in drei Kategorien den Deutschen Musical-Theater-Preis. Nun steht ein weiteres Musical des Erfolgsduos Thomas Zaufke und Peter Lund auf dem Spielplan: „Elternabend“.In der Komödie spielen die Mitglieder der MusicalCompany nicht nur die zum Elternabend geladenen Eltern – sondern auch zugleich deren Kinder. Während bei den lieben Kleinen die Rollenverteilung eindeutig ist, bröckeln bei den Erwachsenen erst im Laufe des Abends die mühselig aufgebauten Fassaden und es kommen schonungslos ehrlich tiefe Konflikte auf den Tisch.Karten für die Vorstellung am 29. Mai im Theatersaal Langenhagen kosten zwischen elf und 28 Euro und sind im TfN-ServiceCenter (Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim), unter (05121) 16 93 16 93, online unter www.tfn-online.de sowie bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle im City Center Langenhagen erhältlich.