Emma und Paul lädt zum Frühstück ein

Lange Zeit musste das Frühstück im Familienzentrum Emma und Paul pausieren. Am Donnerstag den 8. Oktober geht es endlich wieder los: Ab 9 Uhr sind die Türen wöchentlich in der Hindenburgstraße 85 geöffnet. Zum Hygienekonzept gehören unter anderem ein Einbahnstraßensystem, eine Anmeldung und weit auseinander gestellte Tische. „Endlich kann es wieder losgehen“, freut sich Koordinatorin Nina Landers. Auch weitere Angebote des Familienzentrums laufen wieder an, so wird schon seit einiger Zeit wieder getöpfert und getanzt. „Bald kann es auch mit dem Babykurs wieder losgehen“ sagt Annika Kruse, Diakonin des Familienzentrums. Für die Kindernachmittage fehlt es aktuell noch an einer Honorarkraft. „Gerne wollen wir auch einen Tanzkurs für Elternteile mit dem Baby in der Trage anbieten“ berichtet Nina Landers. Interessierte können sich gerne unter info@emma-und-paul.com melden.