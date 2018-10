Emojis landeten auf Platz eins

Närrische Ritterschaft Rot-Gelb lädt ein

Langenhagen. Bei der Austragung des Schlagerwettbewerbs des Karneval-Verband-Niedersachsen in Einbeck erreichten die drei Mädchen des Gesangstrios "Emojis" der Närrische Ritterschaft Rot-Gelb mit ihrem Lied “Zwei kleine Italiener“ den ersten Platz. Es ist der zweite Erfolg dieser Gruppe.Der Verein setzt sich vorrangig für die Jugend (fünf bis zehn Jahre), Junioren (elf bis 14 Jahre) und Aktive (ab 15 Jahre) ein – sei es im Tanz oder im Gesang und ermöglicht dem Nachwuchs auch an Wettbewerben teilzunehmen. Über einen Besuch bei den nachfolgenden Veranstaltungen in Langenhagen würde der Verein sich sehr freuen.Sessionseröffnung am Montag, November, Beginn um 20.11 Uhr - Einlass ab 19 Uhr - mit der Kürung der neuen Fuhbuschkönigin für die Session 2018/2019; Prunksitzung am Sonnabend, 26. Januar, Beginn um 19.11 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Seniorenfastnacht am Sonnabend, 26. Februar, Beginn 15.11 Uhr, Einlass ab 14.00 Uhr. Alle Veranstaltungen finden in der Feshalle Eichenpark an der Stadtparkallee 12 in Langenhagen statt. Kartenbestellungen unter der Telefonnummer (0511) 75 32 77.