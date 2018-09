Engagierte mit Herz für jeden Tag

win-Projekt Alltagsbegleiter ist für dm-Preis nominiert worden

Langenhagen (ok). Der Begriff des Seniorenbegleiters trifft es nicht ganz. „Oft sind es nicht nur Senioren, die wir unterstützen. Wir sprechen daher von Alltagsbegleitern“, sagt Wiesenaus Quartiersmanagerin Claudia Koch. Ein Projekt, das seit drei Jahren läuft. Die Aufgaben sind ganz unterschiedlich – sie reichen vom Vorlesen über gemeinsame Spaziergänge bis hin zur Begleitung bei Arztbesuchen oder bei anderen Gelegenheiten. „Zeitgeschenke für beide Seiten“, sagt Claudia Koch. Das Projekt ist jetzt für die Aktion „Herz zeigen!“ von der dm-Filiale an den Elisabetharkaden ausgewählt worden als eines von zwei Langenhagener Projekten. Das zweite ist die Kulturstiftung. In der Woche vom 14. bis zum 22. September können sich die Kunden für ein Projekt entscheiden, die Clowns Spax und Manoli werden dann kräftig die Werbetrommel für das win-Projekt rühren . Der Sieger wird mit einem Geldpreis honorieren. „Wir würden das Geld wieder in die Ausbildung unserer ehrenamtlichen Alltagsbegleiter stecken, eben Engagierte mit Hez“, kündigte Claudia Koche vom federführenden Verein win an. Die Ausbildung dauert sechs Monate. Eien von ihnen ist zum Beispiel Ellruth Klatt, die besonders das familiäre Verhältnis der Helfer untereinander lobt. Und Manuela Krosche sieht Emotionen, die mit nach Hause genommen werden. In welchem Umfang liege natürlich an jedem selbst. Einig sind sich die beiden aber mit ihren Kollegen Peter Jöhrks, Heidi Emrich und Lin Kurth: Das Privatleben dürfe nicht zu kurz kommen. Näheres können Interessierte aber am Freitag, 14. September, zwischen 10 und 12 Uhr vor dem dm-Markt an den Elisabetharkaden erfahren.