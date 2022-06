Konzertwochenende am letzten Juniwochenende

Engelbostel/Schulenburg. Die Martinskirche ist schon lange ein Hort der Musik: Dort steht mit der Compeniusorgel die wohl größte und älteste Orgel der Region Hannover. Aber das Gotteshaus ist auch seit einigen Jahrzehnten das geistliche Zuhause von Holger Kiesé, der als Musikpädagoge an der Martinskirche wirkt und dort immer wieder Menschen für Musik begeistert.In Coronazeiten ist der Engelbostleer Sakralraum zudem zu einem beliebten Aufführungsort für hochwertige Konzerte geworden, weil die Akustik sehr trocken und Musik damit ohne Nachhall hörbar ist. Außerdem bietet der riesige Raum mit den langen Emporen selbst bei Einhaltung strenger Abstandregeln an die einhundert Sitzplätze; zurzeit können wieder alle siebenhundert Sitzplätze genutzt werden.Nun werden am letzten Juniwochenende gleich drei Konzerte hintereinander in der Martinskirche stattfinden. „Bei so viel Musik können wir doch schon von einem kleinen Festival, einem Engelbosteler Musiksommer, sprechen“, freut sich Rainer Müller-Jödicke, der als Pastor gern den Musizierenden den Kirchenraum öffnet, zumal die Programme der drei Konzerte völlig unterschiedlich sind.Am Donnerstagabend erklingen an der berühmten Orgel Melodien von Johann Sebastian Bach, am Freitagabend spielt ein Orchester bedeutende klassische Werke und am Sonntag holt Holger Kiesé die jungen Nachwuchskünstler aus seiner Musikschule auf die Bühne.