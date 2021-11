Engelbosteler Nikolausandacht

Texte, Gebet und Musik in der Martinskirche am Sonntag, 5. Dezember um 18 Uhr

Engelboste/Schulenburg. Am Vorabend des Nikolaustages, am Sonntag, 5. Dezember um 18 Uhr gibt es in der Martinskirche eine besondere Abendandacht. Die Martinskirchengemeinde hat dafür Michael Helbing und Dominik Richter nach Engelbostel eingeladen, um die musikalische Andacht zu gestalten. Der eine ist Sprecher und Sänger, der andere Komponist; beide arbeiten in Hannover als Stimm-, Sprech- und Stimmlehrer.Während Lektorin Margit Frehrking den geistlichen Rahmen gestalten wird, haben die beiden Künstler Texte und Musik vorbereitet. „Wir wollen mit unseren Liedern Freude schenken, so dass die Gemeinde bei den Melodien dahinschmelzen und träumen kann“, sagen Helbing und Richter, die auch nachdenkliche Geschichten mitbringen werden.Die Andacht findet wie neuerdings auch alle Gottesdienste unter 3G-Bedingungen statt. Älter als 18-jährige Teilnehmende müssen einen Personalausweis sowie einen aktuellen Nachweis mitbringen, dass sie geimpft, genesen oder offiziell aktuell getestet sind.