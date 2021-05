Er bleibt der Chef an der Bande

Hannover Scorpions: Coach Tobias Stolikowski hat verlängert

Langenhagen/Wedemark. Nach einer herausragenden Saison mit der Hauptrundenmeisterschaft, derMeisterschaft der Oberliga Nord und der Vizemeisterschaft der gesamten Oberliga,haben die Scorpions sofort Nägel mit Köpfen gemacht. Als erstes wurde TobiasStolikowski als Vater des Erfolgs der vergangenen Saison auch für die Saison 21/22 verpflichtet. „Wir hatten zwar schon locker über das Thema gesprochen“, so Sportchef Eric Haselbacher aber jetzt gleich am ersten Tag nach Ende dieser tollen Saison haben wir unsere Verpflichtung auch unterzeichnet.„Häufig ist es ja ein intensiver Prozess, ehe man sich für einen Trainer entscheidet“,so Haselbacher „aber in diesem Fall war es ganz einfach. Wir finden die Art, wie Stolli in der vergangenen Saison gecoacht hat, ausgezeichnet und er hatte große Lust das, was er in den vergangenen Monaten erreicht hatte, fortzuführen“.Im Übrigen sind die Scorpions ja auch dafür bekannt, dass sie eher zu den Vereinen gehören, die möglichst große Kontinuität in der Zusammenarbeit mit ihren Trainern anstreben. Hier erinnert man sich sofort an die 10 Jahre, die Kevin Gaudetdurchgehend bei den Scorpions an der Bande stand, in denen er auch mit denScorpions in die DEL aufgestiegen ist. Auch Dieter Reiss, der Vorgänger von Stolli,der fünf Jahre ohne Unterbrechung für die Scorpions arbeitete, ist ein Beispiel fürStetigkeit und Konstanz. Am Sonnabend, 15. Mai, wird übrigens ab 15 Uhr die traditonelle Trikot-Verlosung auf Facebook übertragen.