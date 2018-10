Er-Fahrungen über 6.300 Kilometer

Erlebnisse auf einer Radtour nach Brunswick - in Kanada

Langenhagen. 6.300 Kilometer fuhr Helmut Lindthaler mit dem Rad(!) von Florida aus nach New Brunswick in Kanada: Über seine Er-Fahrungen im wahrsten Sinne und viele Erlebnisse mit unterschiedlichsten Menschen und überwältigender Natur, über präsente Historie und das Fahren im US-Verkehr berichtet er mit beeindruckenden Bildern Erläuterungen, gespickt mit den unterschiedlichsten eigenen Erlebnissen. Mitglieder und Gäste sind eingeladen, mit kostenfreiem Eintritt, Spenden sind willkommen. Diesen interessanten Reisebericht gibt es am Donnerstag, 25. Oktober, 18 Uhr, im Clubheim des RC Blau-Gelb an der Emil-Berliner-Straße 32 in Langenforth zu hören.