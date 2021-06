Er geht in seine fünfte Saison

Yannik Jaeschke bleibt ein weiteres Jahr beim TSV Havelse

Garbsen. Yannik Jaeschke hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim TSV um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der Stürmer der Havelser Jungsbleibt damit auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil des TSV. In derabgelaufenen Saison war Jaeschke der beste Torjäger der Rot-Weißen und erzieltein zwölf Pflichtspielen sechs Tore. Der gebürtige Nienburger geht in seine fünfteSaison beim TSV. 2017 wechselte er vom TuS Erndtebrück an die HannoverscheStraße.Yannik Jaeschke: „Es freut mich einfach riesig, dass ich weiter mit den Jungszusammenspielen darf. Wir verstehen uns alle sehr gut und natürlich ist dieVorfreude groß auf die dritte Liga! Wir werden alles reinhauen um erfolgreich zu seinund ich freue mich schnellstmöglich wieder vor unseren Zuschauern spielen zudürfen.“Matthias Limbach: „Wir freuen uns, dass mit Yannik eine weitere wichtige Säuleder Aufstiegsmannschaft unseren Weg in der dritte Liga mitgeht und uns erhaltenbleibt. Seine Qualitäten im Offensivbereich werden uns im Abstiegskampf enormhelfen.“