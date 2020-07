Engelbostel: Neuer Gehweg Ist fertiggestellt

Engelbostel. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der neue Gehweg an der Resser Straße ist fertiggestellt und bereits abgenommen. Die Bereiche Gehweg und Parkbuchten sind dank unterschiedlicher Pflasterung klar voneinander abgegrenzt. Im Zuge der Neuaufteilung konnte der Gehweg zudem verbreitert werden. Er misst nun bis zu 3,40 Meter. Für die Barrierefreiheit erhielt er entsprechende Einbauten und Einfahrtsschwellen, um die Querneigung zu verringern.Nach dem Baubeginn im März dieses Jahres wurde im Mai aufgrund der Corona-Epidemie eine Allgemeinverfügung mit besonderen Auflagen für Erd- und Tiefbauarbeiten erlassen. Diese hatte zur Folge, dass die Arbeiten an der Resser Straße erst im Juni fortgeführt werden konnten. Nun sind alle Arbeiten abgeschlossen. Nichts erinnert mehr an den desolaten Zustand, den der Gehweg vor der Erneuerung aufwies.