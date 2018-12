Er schreibt seine Songs selbst

Austauschschüler Niall Mooney ist großer Fan von ManU

Langenhagen (ok). In der Tat: Seine Interessen sind wirklich vielfältig. Der 15-jährige Austauschschüler Niall Mooney, der in Nähe von Derry in Nordirland lebt, ist begeisterter Fußballfan. Sein Lieblingsklub auf der Insel sind die „Reds“ von Manchester United, und mit seinem Vater ist er schon das ein oder andere Mal nach Old Trafford geflogen. Mit Kickboxen hat er vor Kurzem begonnen und beim Nordirland-Triathlon ist er vor einigen Jahren Dritter in seiner Altersklasse geworden.Aber Niall liebt genauso die Musik, spielt Geige und Klavier sowie ein bisschen Gitarre. Und: Der Teenager schreibt auch eigene Songs, in die er viel Gefühl legt. Niall war für zehn Tage in Langenhagen, hat drei Tage lang beim Langenhagener ECHO hospitiert und Einblick in die Zeitungswelt genommen. In Deutschland war er bereits das vierte Mal und bestimmt nicht das letzte Mal, denn es gefällt ihm sehr gut. Besonders die Geschichte des Landes hat es ihm angetan; bei ihrer Ankunft haben sich die Schüler in Berlin umgesehen und auch etwas über die deutsche Teilung erfahren. Eine Teilung, die auch die Nordiren kennen, wenngleich ihr Konflikt nicht politischen, sondern religiösen Ursprungs war.