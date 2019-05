Er sucht immer Wege

Schiedsmann Joachim-Horst Schorlies setzt sich für Mitmenschen ein

(ok).Tischler, Maschinenschlosser, Verkaufsleiter für digitales Röntgen – ohne Frage: Joachim-Horst Schorlies (74) hat beruflich schon eine Menge erlebt in seinem Leben. Und engagiert sich auf vielfältige Art und Weise auch ehrenamtlich, denn er hat zum Beispiel vier Jahre lang die Langenhagener Tafel geleitet. Aktuell ist er gerade Vorsitzender des Seniorenbeirates geworden (das ECHO berichtete ausführlich). Und seit fast zehn Jahren schlichtet Joachim-Horst Schorlies als Schiedsmann Fälle in Kaltenweide, lädt für jeden ersten Montag zwischen 16 und 18 Uhr ins Niet Hus ein. Und dann geht es nicht nur um Nachbarschaftsstreitigkeiten wie den berühmten Maschendrahtzaun oder Knallerbsenstrauch, sondern zum Beispiel auch um Schuldenfälle, Kündigungen oder Körperverletzung. „Der Ladung muss gefolgt werden, sonst kann ein Ordnungsgeld verhängt werden“, erläutert Schorlies, der sich bis auf Familien- und Erbrecht um alles kümmern kann. Jeder der Beteiligten darf sich übrigens einen Beistand mitnehmen. Welche Voraussetzungen muss denn ein Schiedsmann eigentlich erfüllen? „Normales Denkvermögen, volljährig, keine Vorstrafen“, erläutert Joachim-Horst Schorlies, der sein Ehrenamt durchaus auch sportlich sieht. Wenn es ihm zu bunt werde, haue er auch mal auf den Tisch. Langweilig sei es aber nie in der Sprechstunde. „Einmal musste ich einem Beratungssuchenden sogar ein Messer wegnehmen“, erzählt Schorlies. Situationen, der er aber trotzdem relativ gelassen entgegen sieht. Der 74-Jährige setzt sich gern für seine Mitmenschen ein, hat beispielsweise den Sozialreparaturservice ins Leben gerufen. „Wer behindert ist oder Sozialhilfe empfängt, dem repariere ich zum Beispiel Wasserhahn oder Lampe, oder ich wechsle eine Glühbirne“, so der Hobby-Handwerker, der bei sich schon viele Möbel restauriert. Jetzt konzentriert er sich aber erst einmal auf seine Tätigkeit im Seniorenbeirat, will zusammen mit seinen Mitstreitern eine ganze Menge für die ältere Generation in Langenhagen erreichen: Und dabei kommt immer wieder sein Lebensmotto zum Tragen: „Wer nicht will, findet Gründe. Wer nicht will, findet Wege.“