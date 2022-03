Er war schon beim ersten Mal dabei

Mimuse am 2. April: Kabarettist Mathias Richling spielt im Kulturzelt

Langenhagen. Back to the Roots heißt es am Sonnabend, 2. April, für die Mimuse. Bereits bei der ersten Mimuse 1981 war er dabei und steht nun wieder auf der Bühne des Kleinkunstfestivals: der Kabarettist und Parodist Mathias Richling.Mathias Richling ist mehr als Kabarett. Wenn er die Bühne betritt, sind Bauchmuskelkrämpfe und Lachtränen garantiert. Doch hinter all dem Witz steckt immer ein Funken Wahrheit.In seinem aktuellen Programm zieht er die Bilanz der vergangenen Monate. Hilfreich sind dabei wie immer Politiker nicht nur in Deutschland, sondern auch aus dem bösen Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen über unsere (hoffentlich) für Menschenrechte und Grundgesetz sensibilisierte Gesellschaft. Mathias Richling malt ein Bild von diesen und jenen, wörtlich und auch parodistisch.Beginn im Kulturzelt ist um 20 Uhr, Tickets gibt es in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL zu den Öffnungszeiten montags,mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr und auch ab 19 Uhr an der Abendkasse.Das Kulturzelt ist beheizt. Gespielt wird ohne Pause. Es gilt 3G und FFP2-Maske bis zum Platz.