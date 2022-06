Erbpacht als Ausnahme

Rat will bei Grundstücken flexibel bleiben

Langenhagen (ok). Es soll die Ausnahme bleiben und nicht die Regeln werden: Der Rat der Stadt Langenhagen hat sich jetzt mit großer Mehrheit gegen die Vorschläge der Grünen und der Liberalen Gruppen entschieden, grundsätzlich Grundstücke über Erbpacht anzubieten. Nach Auffassung des Ratsherrn Wilhlem Zabel 8Bündnis 90/Die Grünen) verscherble die Stadt sonst ihr Tafelsilber. Und auch Joachim Balk (Liberale Gruppe) weist darauf hin, dass Grund und Boden Vermögenswerte seien. Fraktionschef Domenic Veltrup sieht Vor- und Nachteile von Erbbaurechtt, will keinen Grundsatzbeschluss herbeiführen, sondern die Ausnahme über Erbpacht definieren. Sein Pendant Marc Köhler (SPD) spricht sich auch gegen eine grundsätzliche Vergabe in Erbpacht aus. Wenn Geld schnell benötigt werde, sei ein Verkauf besser. Ronald Kunze plädiert dafür, Grund und Boden im Eigentum der Stadt zu lassen, und Antonio Micuda (AfD) fordert Vertrauen in die Verwaltung zu haben,.