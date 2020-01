Erich Kästner auf der Bühne

Porträt des Dichters zum VHS-Semesterauftakt am 14. Februar

Langenhagen. Das neue VHS-Semester beginnt mit einem Klassiker der Literatur des 20. Jahrhunderts: Der Satiriker, Lyriker, Journalist und Moralist Erich Kästner zeigt sich in seinem Werk als humorvoller, melancholischer, zutiefst humaner Beobachter einer außerordentlich bewegten und düsteren Epoche der deutschen Geschichte.Rezitator Frank Suchland erzählt am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr im daunstärs aus der spannenden Lebensgeschichte Erich Kästners, die stets eng mit den gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit verbunden war. Dazu liest der vielseitige Künstler eine Auswahl bissiger, nachdenklicher, witziger und frivoler Gedichte des Schriftstellers aus drei Jahrzehnten. Begleitet wird er bei diesem abwechslungsreichen Abend von Pianist Stephan Winkelhake. Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 oder per Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.