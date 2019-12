Erinnerungen an Wiesenau

Sanierungsbeirat Wiesenau tagt am 10. Dezember um 18 Uhr

Langenhagen. Die Vorstellung einer neuen Broschüre sowie zweier weiteren Aktiven im Stadtteil stehen auf der Tagesordnung des Sanierungsbeirates Wiesenau am Dienstag, 10. Dezember. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Foyer der Adolf-Reichwein-Schule, Hackethalstraße 29. Interessierte sind gerne gesehen. Die neue Broschüre heißt „Erzähl doch mal von Wiesenau“. In ihr berichten Menschen in Wiesenau von ihren persönlichen Erlebnissen und dem Wandel des Wohnquartiers. Sie erzählen von der Nachbarschaftshilfe, von der Integrationsarbeit und den unvergessenen Begegnungen. Friederike Erhart von Gesund im Quartier, bei win, und Anette Körner, Quartiersmanagerin von KSG Hannover, werden sich und die geplanten Projekte vorstellen.Weitere Themen sind ein Aus- und Rückblick auf die Termine. Vertreter der Verwaltung werden über die vielfältigen Aktionen in Wiesenau berichten. Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Wiesenau interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.