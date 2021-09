Erleben & Erlesen Special mit Sebastian Fitzek

Das ECHO verlost 10 x 2 Tickets

Langenhagen. Nach fast zweijähriger Veranstaltungspause am Hannover Airport wird nun eine der ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt. Am Montag, den 18. Oktober 2021, ist der Autor und Journalist Sebastian Fitzek zu Gast bei Erleben & Erlesen im Skylight. Neben Gesprächen rund um sein Leben und seine Bücher ist eine Lesung geplant. „Der erste letzte Tag“ – das neuste Werk des Bestsellerautors. Diesmal wird es nicht düster, sondern eher heiter. Der Einlass ist um 18 Uhr, Beginn 19 Uhr.Verkaufsstart für die Tickets zu je 30 Euro ist am 4. Oktober 2021, 11 Uhr. Ticketkauf über https://hannover-airport.regiondo.de/erleben-erles... Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften sind die Online-Tickets auf 40 Plätze limitiert. Pro Buchungsvorgang sind max. zwei Tickets erhältlich. Es ist kein Ticketkauf vor Ort möglich.Das Skylight ist über die Glas-Aufzüge der Airport-Plaza. Der Einlass erfolgt über die Abflugebene E2 zwischen Terminal A und B.Der Parkpreis für alle „Erleben & Erlesen“-Gäste: 4 Stunden Parken im Parkhaus für 4 Euro (nähere Infos vor Ort beim Veranstaltungseinlass).Es gilt die 3-G-Regel: Zutritt nur für geimpfte, getestete und genesene Personen. Sie können sich auch vor Ort in Terminal C auf der Abflugebene im EcoCare Covid19-Testzentrum testen lassen. Eine Voranmeldung ist unter www.ecocare.center/hannover-airport erforderlich.Es gilt eine Maskenpflicht.Beim Einlass werden Kontaktinformationen erfragt, um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können. Sie können sich hierfür mit einem QR-Code in die Luca-App einchecken oder ein Dokument ausfüllen.Das ECHO verlost 10 x 2 Karten für die Lesung. Bitte bis zum 6. Oktober eine E-Mail an redaktion@langenhagener-echo.de senden.