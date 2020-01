Ernährung ist das Thema der Stunde

DJK Sparta Langenhagen startet gesund ins neue Jahr 2020

Langenhagen. Nach der Winterpause informierten sich die Sparta-Mitglieder und interessierte Hörer über die richtige Ernährung und Essenzubereitung und -zusammensetzung informieren und auch ihre Fragen dazu stellen.Das richtige Verhältnis von Ernährung, Bewegung und Entspannung ist entscheidend, um dem Winterspeck zu Leibe zu rücken.Die Vorbereitung, Auswahl und Freude bei der Zubereitung von gesunden Zutaten, der Verzehr der Speisen sowie auch eine ausgewogene Einbindung von Bewegung und Entspannung runden den Tag ab.Mit einigen Grundsätzen wie „Machen statt wollen“ oder „Machen ist wie wollen, nur krasser!“ als Leitsätze, können den inneren Schweinehund überlisten helfen und die Pfunde purzeln lassen und das Wohlbefinden steigern. Es gab viele Tipps von Marvin Mielke, Gesundheitscoach bei atlas BKK ahlmann, der das Thema Ernährung lebhaft beschrieben hat.Dem Thema angemessen hat Clubwirt Lazo für ein gesundes Büfett mit Salaten und gesunden Zutaten gesorgt. Auch das ist prima angekommen. Etwa 50 Interessierte hörten den Vortrag und erhielten praktische Tipps zur Umsetzung. Es war ein gelungener Abend.Die Fortsetzung wird es in drei Monaten am 16. April geben mit einem weiteren Vortrag zum Thema. Weitere Infos werden rechtzeitig angekündigt.Wer Zeit und Lust hat, und nicht länger warten will, kann sich auch online informieren, Sparta hat die Links und weitere Themen auf seiner Website www.sparta-langenhagen.de verlinkt. Ebenso direkt bei der atlas BKK ahlmann auf der Seite www.abkka.de/linksAuch beim zweiten Event zum Jahresanfang ging es zum Teil um um Ernährung. Mit REWE-Partner Arkadius Jodlowiec hat der Verein erfolgreich die REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ begleitet und sehr viele Bonusgutscheine gesammelt. Die Aktion lief vom Oktober bis zum Jahresende 2019. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer von Sparta Langenhagen, die Ihre erhaltenen „Scheine für Vereine“ in die Sammelbox in den beiden REWE-Filialen gespendet haben. Wie auch die BKK ist Arkadius Jodlowiec ein Gesundheitspartner von Sparta, der uns bei Veranstaltungen mit frischen Speisen unterstützen will. Die Scheine für Vereine wurden inzwischen für die Jugendsportler genutzt, um einige Materialien für den Trainingsbetrieb zu beschaffen.Termin für den nächsten Ernährungsworkshop ist der 16. April – wieder um 17.30 Uhr und wieder im Clubheim von DJK Sparta Langenhagen an der Emil-Berliner-Straße 40.