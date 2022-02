Erneutes Impfangebot für Groß und Klein

Ab fünf Jahren im Rathaus am Sonnabend, 12. Februar

Langenhagen Am Sonnabend, 12. Februar, gibt es im Rathaus Langenhagen wieder ein offenes Impfangebot für Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Geimpft wird von 9 bis 15 Uhr. Der Termin richtet sich auch an Kinder ab 5 Jahren, die ihren ersten Impftermin am 22. Januar im Rathaus Langenhagen hatten und nach drei Wochen die Zweitimpfung durchführen lassen möchten.Kinder zwischen fünf und elf Jahren erhalten den Kinderimpfstoff von Biontech, der sich in der Dosierung und Zusammensetzung vom Biontech-Impfstoff für ältere Menschen unterscheidet. Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene bekommen den Impfstoff von Biontech oder Moderna verabreicht. Die Impfprozesse der Kleinkinder und älteren Kinder und Erwachsenen werden räumlich und personell vollständig getrennt, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Bei Jugendlichen und Erwachsenen wird nur der Personalausweis benötigt und wenn vorhanden sollte der Impfpass mitgebracht werden. Um Wartezeiten zu verringern, sollte das Aufklärungsmerkblatt schon gelesen ( https://t1p.de/s15s ) und die Anamnese und Einwilligungserklärung ( https://t1p.de/62xv ) ausgefüllt und unterschrieben mitgebracht werden. Der Eingang zur Impfstation im Rathaus befindet sich an der Konrad-Adenauer-Straße neben dem Ratstrakt.Die Stadt weist darauf hin, dass es aktuell keine allgemeine Impfempfehlung für Fünf- bis Elfjährige gibt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät bei Kindern dieses Alters derzeit nur zur Corona-Schutzimpfung, wenn sie unter Vorerkrankungen leiden, die das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöhen. Dasselbe gilt für Mädchen und Jungen, für deren Angehörige oder andere Kontaktpersonen ein hohes Risiko besteht. Für alle anderen Kinder dieser Altersgruppe weist die Stiko darauf hin, dass eine Immunisierung auf Wunsch der Kinder, der Eltern oder anderer Sorgeberechtigter, nach ärztlicher Aufklärung möglich ist. Das RKI stellt unter https://t1p.de/heep ein Faktenblatt zur COVID-19-Impfung für Kinder und Jugendliche bereit.