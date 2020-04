Ernst Müller im Unruhestand

„Auch aus der zweiten Reihe lässt sich einiges bewegen"

Langenhagen. „Von einem zum anderen Tag völliger Ruhestand - das kommt für mich aber nicht infrage!“ So oder ähnlich äußerte sich Ernst Müller, Vollblutdirigent und Ehrenbürger Langenhagens, als er zum letzten Mal, so seine Ankündigung,im Dezember 2019 das Weihnachtskonzert oder im Januar diesen Jahres das Neujahrskonzert mit seinem Orchester gab. Zwar will er es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen lassen. Aber die Zügel ganz aus der Hand geben, das will er dann doch nicht. „Auch aus der zweiten Reihe lässt sich so einiges musikalisch bewegen,“ gibt er sein Ziel für den sogenannten Unruhestand aus, wobei er gerne den weiten Horizont von sechs Jahrzehnten Erfahrung als Musiker und Dirigent einbringen möchte.Allerdings ist ihm bewusst, dass die Blasmusik, für die er nach wie vor lebt, nicht von ihmallein zum Erklingen gebracht werden kann. Und so hat er die Winterzeit genutzt, um ersteFäden zu ziehen, indem er sich mit langjährigen Wegbegleitern zusammen gesetzt und Plänegeschmiedet hat. „Wir können unser langjähriges Publikum nicht im Stich lassen,“ formuliertMüller die eine Seite der Medaille. Andererseits denkt er aber auch an die Musiker undmöchte ihnen weiterhin eine Zukunft des gemeinsamen „Blasmusizierens'“ bieten. AlsFundament sollen zum einen Musiker dienen, die zum Teil schon bis zu fünf Jahrzehnten mitMüller rund um den Erdball Niedersächsische Blasmusik verbreitet haben. Zum anderen sollaber auch jüngeren Musikern eine sichere Perspektive geboten werden.Fehlt noch ein Dirigent – sozusagen für die erste Reihe! Aber auch hier zeichnet sich eineLösung ab, wie die aufmerksamen Stammgäste der Müllerschen Blaskonzerte in der letztenZeit sicherlich schon bemerkt haben werden. Harald Sandmann, im Hauptberufstellvertretender Leiter des Heeresmusikkorps Hannover, hat bereits bei einigen Konzert vonErnst Müller als Gastdirigent „geschnuppert". Und mit ihm schlösse sich der Kreis, da ergleichzeitig als Dirigent des Langenhagener Blasorchesters fungiert, das wiederum ErnstMüller selbst bekanntlich gegründet und lange Zeit geleitet hat.Vor diesem Hintergrund sind bereits für das laufende Jahr eine Reihe von Konzertterminen inden Kalender eingestellt und auch eine weitere Konzertreise in den Blick genommen worden.Nur mit der Corona-Pandemie hatte niemand gerechnet, die nun die Planung gehörigdurcheinanderbringt. Aber wer Müllers Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen kennt,weiß, dass er sich in seinen Plänen davon nicht beeindrucken lässt. "Blasmusik lässt sich voneinem Virus nicht unterkriegen!" fasst er seine aktuelle Stimmung zusammen.