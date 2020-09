Erntedank mit besonderer Musik

St. Paulus: Familiengottesdienst am 4. Oktober

Langenhagen. Für Sonntag, 4. Oktober, lädt die St. Pauluskirchengemeinde zum Erntedankgottesdienst in die St. Pauluskirche in der Hindenburgstraße 85.ein. Das Erntedankfest wird traditionell als Familiengottesdienst mit besonderer Musik gefeiert. Dies wird auch unter den gegenwärtigen Abstands- und Hygieneregeln der Fall sein, wenn auch mit Einschränkungen. Die Kirche wird wie immer mit Erntegaben geschmückt. Wer möchte, darf etwas für den Gabentisch mitbringen. Das Kinderkirchenteam um Pastor Foerster lädt Kinder und Erwachsene herzlich ein, mit Kirchenmaus Karoline Erntedank zu feiern. Als Gesangssolistin wird Martina Petersen die Lieder singen, Kinder und Erwachsene können passende Bewegungen machen. Anschließend wird ein Kirchenkaffee unter Beachtung der notwendigen Hygienevorschriften angeboten. Bei gutem Wetter ist geplant, sich am Kirchturm vor der St. Pauluskirche zu treffen. Dann kann der Gottesdienst draußen stattfinden.