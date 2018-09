Erntefest und Ehrungen

Neben Hegering und Ortsrat sind auch die Engelbosteler Schützen Veranstalter und nutzen das Fest stets um Ehrungen vorzunehmen. Der Nitsche-Wanderpokal ging an Rainer Prendel, der Klaus-Wauschkuhn-Nitsche und Peter Brokmann auf die Plätze verwies. Petra Wagner erreichte den dritten Platz beim Herbstpokal der Damen. Platz zwei ging an Helga Adler und Erste ist Monika Müller geworden. Sie gewann auch die Herbstmeisterschaft. Und verdrängte Peter und Jens Brokmann auf Platz zwei und drei.Mit Spannung wurde die Bekanntgabe des Gewinners der Gemeindekette erwartet. Auras übernimmt die Ehrung stets selbst. Als Neuling im Schießsport hat Ralph Heuer seinen ersten Wettbewerb gewonnen und konnte die Kette entgegen nehmen.Dann nahm die Veranstaltung an Fahrt auf. Viel Wissenswertes und Leckeres rund ums Wild erwartete die Besucher. Herbstliche Blumen und Deko-Material wurden zum Kauf angeboten. Besonders beliebt ist das Kuchenbuffet der Schützendamen mit selbstgebacken Kuchen und Torten.Die Flugschau mit Greifvögeln einer Eventfalknerei ist eines der Höhepunkte. Zwischenzeitlich untermahlen die Jagdhornbläser des Schützenvereins und des Hegeringes musikalisch das Programm. Im Wechsel mit dem Bläsercorps „Das große Freie“, den Eichrieder Musikanten und den Lerchenthaler Alphornbläsern sorgen sie mit traditioneller Musik für Stimmung.