"Erst einmal nur das Allerwichtigste"

Godshorner Ortsratssitzung soll in digitales Format verschoben werden

Godshorn (ok). Die nächste Godshorner Ortsratssitzung, die für Dienstag, 22. Februar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus angesetzt ist, soll schnell über die Bühne gehen. Wenn es nach Ortsbürgermeister Tim Julian Wook geht, sogar sehr schnell. Wook: "Wir brauchen ein Treffen in Präsenz, um einen Beschluss für eine hybride Sitzung zu fassen.". So solle an dem Dienstag nur das Allerwichtigste in einer Präsenzsitzung besprochen werden. Das Gros der Tagesordnungspunkte dann zwei Wochen später am 8. März. Diese Sitzung sollen Interessierte dann nicht nur im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg, sondern auch vor den Bildschirmen verfolgen können. Vor fast genau einem Jahr hatte Wook bei deutlich geringeren Inzidenzzahlen seine Vorgängerin Ute Biehlmann-Sprung (CDU) aufgefordert, einen digitalen Zugang zur Sitzung zu ermögichen. Dieses Mal ist das nach Wooks Ausführungen nicht so einfach möglich gewesen und an den Kosten gescheitert. Mit dem konkreten politischen Beschluss sei der Weg aber frei. Eine Argumentation, die der Godshorner CDU-Fraktionschef Ulrich Müller allerdings nicht so einfach nachvollziehen kann. Er wird als einziger Christdemokrat an der Sitzung am Dienstag teilnehmen. Bislang sie der Ortsrat an die Geschaftsordnung des Rates angelehnt gewesen, jetzt müsse er eigene Beschlüsse fassen. Das mache das Ganze sehr kompliziert, und technisch sei eine Hybridsitzung durchaus machbar gewesen. Darüber hinaus ärgert ihn, dass auf diese Art und Weise schon zwei Sitzungen im Januar und Februar gar nicht oder aus seiner Sicht nicht ausreichend über die Bühne gegangen seien. Maximal 22 Frauen und Männer dürfen nach aktuellem Hygienekonzept bei der Sitzung dabei sein.