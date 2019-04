Erstes Ostereierschießen

SV Kaltenweide und SV Altenhorst laden für Freitag, 19. April, ein

Kaltenweide/Altenhorst. Wie jedes Jahr geht am Karfreitag, 19. April, von 10 bis 18 Uhr das traditionelle Ostereier-, Schinken- und Gemeindescheibe-Schießen im Schützenhaus Kaltenweide über die Bühne. Von acht bis elf Jahren wird mit dem Lichtpunktgewehr in der Zeit von 10 bis 17 Uhr um die begehrten Ü-Eier gerungen. Ab zwölf Jahren wird mit dem Luftgewehr um die Eier und den Schinken geschossen. Auf die begehrte Gemeindescheibe dürfen alle Kaltenweider Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren schießen, die nicht dem Schützenverein angehören. Für das leibliche Wohl sorgt ab 13 Uhr die Schützenjugend mit selbst gebackenem Kuchen und das Wirtsehepaar Lehmann mit Gegrilltem und Getränken. Das Young Spirit Orchestra wird von etwa 16.30 bis 18 Uhr für musikalische Unterhaltung sorgen. Der Spielplatz nebenan sorgt bei den Kindern in der Zwischenzeit auch für Kurzweil. Einfach vorbeikommen, nette Menschen kennen lernen oder "alte Bekannte" kennen lernen. Nach der Siegerehrung findet das gemeinsame Eier-Essen statt – hierzu laden die Vereine gemeinsam herzlich ein.