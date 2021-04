Eishockey: Hannover Scorpions im Nordfinale

Wedemark/Langenhagen (ok). 3:2 in Overtime: Die Hannover Scorpions haben das erste Eishockey-Nordfinale gegen den Herner EV in der Serie 'Best of Three' für sich entschieden. Sonntag geht es um 17 Uhr ins Ruhrgebiet zum zweiten Match.