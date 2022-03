Erste-Hilfe-Kursus in der Kita Engelbostel

Engelbostel/Schulenburg. „Wenn jemand von den Schulis im Haus ist, mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr, sollte bei uns in der Kita mal jemandem schlecht werden“, schmunzelt Frauke Kiel erleichtert. Die Leiterin der Martinskita in Engelbostel hatte die Johanniter zu einem Erste-Hilfe-Kurs für die künftigen Schulkinder nach Engelbostel eingeladen.„Mit sicheren Handgriffen beherrschen nun unsere Fünfjährigen die stabile Seitenlage“, schwärmt die Pädagogin weiter und staunt, dass die Kleinen ihr Wissen bereits an die Kleinsten weitergegeben haben. Denn in der Spielecke sitzt eine Vierjährige und zeigt einzeln erst den rechten Daumen und dann den Linken, bevor sie beide zusammenführt und dabei die Notrufnummer zählt: „1 – 1 – 2!“„Diese Kinder werden unsere Ersthelfer für morgen“, freut sich Kiel und führte die Kinder zum Abschluss zu einem alten Rettungswagen der Johanniter. Dort halten sich die Kleinen begeistert die Ohren zu, als das Martinshorn ertönt.