Erstmals Party-Flatrate für zehn Euro

Tomboia zur Finanzierung des neuen Schießstandes an allen vier Tagen

Kaltenweide (ok). 5.500 Lose und 4.500 Preise bei einem Gesamtwert von mehr als 6.000 Euro. Die Kaltenweider starten bei ihrem Schützenfest wieder eine große Tombola, um den Neubau ihres Schießstandes zu finanzieren. Vier tolle Tage erwarten die Kaltenweider und Gäste: Los geht es am Freitag, 7. Juni, um 15 Uhr mit dem Lichtpunktschießen für Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren. Dann wird der Kinderkönig ermittelt. Ab 15.30 laufen dann Spiele für Kinder mit dem Schützenverein im Festzelt. Um 18 Uhr ist dann Abmarsch zur Kranzniederlegung, Ehrungen und musikalische Unterhaltung mit dem Young Spirit Orchestra (YSO)/Holzhackern im Festzelt. Ab 20 Uhr ist dann Disco mit den "Burning Chips"; Eintritt fünf Euro. Am Sonnabend, 8. Juni, ist dann um 14 Uhr Abmarsch zum Anbringen der Jugend-, Schluck- und Gemeindescheibe, ab 20 Uhr Party mit "the Jetlags", Eintritt fünf Euro. Weiter geht es am Sonntag, 9. Juni, um 14 Uhr mit dem Abmarsch zum Anbringen der Königsscheiben. Ab 20 Uhr ist dann wieder Party mit "Mofa 25". Der Eintritt beträgt hier zwei Euro. Der letzte Tag des Kaltenweider Schützenfestes beginnt traditionell mit dem Katerfrühstück um 11 Uhr im Festzelt mit diversen Ehrungen und der Übergabe des Ortsratspokals. Karten gibt es zum Preis von zwölf Euro bei den Festleitern und im Schützenhaus Kaltenweide. Um 14.30 Uhr ist am Pfingsmontag, 10. Juni, Empfang der Gastvereine, anschließend ab 15 Uhr der Festumzug. Ab 17.30 Uhr klingt das Schützenfest dann mit den "Burning Chips" bei freiem Eintritt aus. Neu in diesem Jahr: eine Party-Flatrate zum Preis von zehn Euro für die vier Tage. Es gibt sie nur im Vorverkauf im Schützenhaus oder bei den Festleitern. Kontaktdaten unter www.schuetzenverein-kaltenweide.de.