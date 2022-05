Erweiterung der Fahrzeughallemit Crowdfunding

Langenhagen. Die bisherige Fahrzeughalle der DLRG Langenhagen ist zu klein, um das gesamte Material unterzubringen. Das derzeitige Rettungsboot ist zu groß, um einsatzbereit in der Fahrzeughalle zu stehen. Um optimal in der Gefahrenabwehr und auch dem Katastrophenschutz aktiv zu sein, wurde 2021 ein neues Taucheinsatzfahrzeug bestellt, was ca. Ende 2022 geliefert wird. Auch dieses soll in der erweiterten Fahrzeughalle stehen.Neben der Vergrößerung von 7 auf 9 m Tiefe der Fahrzeughalle soll auch ein Ausbau im Innern durchgeführt werden, wie z.B. der Einbau eines Zwischenbodens zur Lagerung von Material und die Möglichkeit zur Trocknung der Tauchanzüge etc.Ein Großteil der Kosten ist durch Zuschüsse und Eigenmittel der DLRG bereits vorhanden. Es fehlten noch 3000 €.Im Crowdfunding über die Plattform der Volksbank Hannover soll nun diese 3000 € an Spenden eingesammelt werden. Die DLRG Langenhagen hofft auf zahlreiche Unterstützung. Damit möglichst viele gute Ideen realisiert werden können, bezuschusst die Volksbank Hannover Projekte in der Finanzierungsphase durch zusätzliche Spendengelder: Für jeden Unterstützer, der mindestens 10 Euro spendet, gibt sie 10 Euro dazu.Ein weiterer Vorteil für die Spender bei Crowdfunding ist, dass diese bei bestimmten Spendensumme auch ein Dankeschön von der DLRG zurückbekommen. Folgende Dankeschön sind möglich für folgende Spendensummen:• 20 Euro: Führung DLRG Wasserrettungsstation;• 30 Euro: Üben mit Rettungsgeräten;• 30 Euro: Erste Hilfe HLW Training;• 50 Euro: Ein Tag als Rettungsschwimmer;• 50 Euro; Abendessen mit der DLRG am 17. September• 100 euro: Bootsfahrt Rettungsboot (Ort wird festgelegt);• 250 Euro Candle-Light-Dinner auf dem Silbersee.• Ab 300 Euro wird auch gerne eine Spendenbescheinigung erstellt.Einige von diesen Dankeschöns sind limitiert.Die DLRG hofft auf zahlreiche Unterstützer, damit die Erweiterung der Fahrzeughalle noch dieses Jahr starten kann und bedankt sich schon jetzt bei allen Spendern.Weitere Infos sie Link zur Plattform Crowdfunding der Volksbank Hannover: