"Es besteht weiterhin Aufklärungsbedarf"

Bilanz der Aktion "Stopp! Geisterfahrer im Radverkehr"

Langenhagen. "Ich wurde neulich kontrolliert und weiß jetzt, dass ich nicht entgegen der Fahrtrichtung mit dem Fahrrad unterwegs sein darf. Seitdem fahre ich immer richtig“, erzählte ein Radfahrer mit freudigem Lächeln im Gesicht. Er wurde durch dieVerkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Burgdorf, Stefanie Eckler, an derWalsroder Straße in Langenhagen angesprochen und erntete ein Lob für sein richtigesVerhalten. Ein halbes Jahr hingen Hinweisschilder zur Verkehrssicherheitsaktion „Stopp!Geisterfahrer im Radverkehr“ entlang der Radwege an der Walsroder Straße undsollten Fahrradfahrende, die entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung auf derWalsroder Straße unterwegs waren auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen unddarauf hinwirken, entsprechend die rechte Straßenseite zu befahren.Von April bis September wurden durch Beamte des Polizeikommissariats Langenhagenhierzu immer wieder Kontrollen entlang der Walsroder Straße getätigt. 474Aufklärungsgespräche und mündliche Verwarnungen sowie 167 Verwarngelder wurdenerhoben. Hierbei fielen auch Falschfahrende mit ihrem E-Scooter auf.Ergänzend zu dieser Verkehrssicherheitsaktion wurde von Hendrik Stange, LeiterEinsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Langenhagen folgendes Fazit gezogen:"Die durchgeführten Maßnahmen, Gespräche und Verwarnungen haben gezeigt, dass in diesem Bereich weiterhin durchaus Kontrollbedarf besteht. Auch fiel auf, dass neben den bewussten 'Geisterfahrern' vielen Verkehrsteilnehmern die rechtlichen Vorgaben im Straßenverkehr, und dies bezieht sich nicht nur auf die Nutzung der richtigenFahrbahnseite als Fahrrad-, E-Scooter oder Pedelec-Fahrer nur teilweise oder nichtbekannt sind. Hier besteht weiterhin Aufklärungsbedarf, jedoch besteht natürlich auchbei dem einzelnen Verkehrsteilnehmer eine Pflicht sich über die geltenden Vorschriftenzu informieren.Nun wurden die Hinweisschilder entfernt, die Kontrollen der Polizei werden bleiben.Aufklärungsarbeit zu leisten und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgenstellt schließlich eine ganzjährige Aufgabe der Polizei dar.