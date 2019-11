Es droht Verlandung

NAJU übernimmt Pflege der Kleingewässer im Wietzepark

Langenhagen. Der Wietzepark in Langenhagen wurde zwischen 2000 und 2003 angelegt und in Teilbereichen seiner Entwicklung überlassen. Das ist gerade im Bereich der Kleingewässer im Nordosten der Parkanlage nachteilig, da die Gewässer mittlerweile vollständig von Gehölzen umgeben sind. Diese sind in dieser Form zwar natürlich entstanden, sorgen jedoch für eine starke Beschattung der Gewässer. Auch der übermäßige Eintrag von Laub hat die Kleingewässer über die Jahre in einen schlechten Zustand versetzt, sodass in der Folge eine Verlandung droht.Mit diesen Erkenntnissen schloss die Naturschutzjugend (NAJU) Langenhagen nun in einem Gespräch mit den zuständigen Mitarbeiterinnen der Stadt Langenhagen einen Pflegevertrag. Dieser Vertrag sieht vor, die Kleingewässer in mehreren Pflegeeinsätzen mit Kettensägen und Handsägen so freizustellen, dass sie sich wieder erholen können und dieser Zustand in den Folgejahren dann beibehalten werden kann. Dadurch wird es gelingen die Gewässer wieder einen Lebensraum für viele seltene Pflanzen- und Tierarten umzuwandeln und dauerhaft zu erhalten.Den ersten Pflegeeinsatz geht die NAJU Langenhagen am Sonnabend, 23. November, zwischen 10 und 14 Uhr an. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wietzepark auf Langenhagener Seite. An wetterfeste Arbeitskleidung sollte gedacht werden. Die NAJU möchte junge Menschen dafür begeistern, sich für unsere Natur einzusetzen. Daher sind neue Gesichter ab zehn Jahren wie immer herzlich willkommen. Um die kostenfreie Verpflegung für die Helfer planen zu können, werden interessierte Kinder und Jugendliche gebeten, sich bis zum 13. November per E-Mail an vorstand@naju-langenhagen.de anzumelden.