Es duftet nach Frühling

Österliche Frühblüher-Beete vom 1. bis 20. April im CCL

Langenhagen. Vom 1. bis zum 20. April duftet es im City Center Langenhagen nach Frühling. Auf liebevoll geschmückten Deko-Inseln werden bunte Frühjahrsblüher präsentiert, die mit ihrer Farbenpracht und den frischen Blumendüften gute Laune verbreiten und den grauen Alltag vergessen lassen.Besucher können durch das Center spazieren und sich die österlich dekorierten Frühblüher-Beete anschauen. Es lohnt sich genauer hinzuschauen. Zehn große Buchstaben wurden in den Beeten aufgestellt. Besucher sollten die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge notieren und die im Center ausliegende Teilnahmekarte ausfüllen oder eine E-Mail senden mit dem Betreff „Ostergewinnspiel“ an die Mail-Adresse centermanagement@cc-langenhagen.de mit dem richtigen Lösungswort. Mit etwas Glück gewinnen kann ein 200-Euro-Centergutschein gewonnen werden.Als besonderes Highlight macht der Osterhase allen Besuchern eine große Freude und kommt am 20. April von 12 bis 18 Uhr vorbei, um Naschereien an die großen und kleinen Besucher zu verteilen. Bestimmt nimmt er sich auch die Zeit für ein schönes Foto.Natürlich finden Besucher im CCL auch die aktuellen Modetrends für den Frühling, exklusive Geschenkideen für Ostern und tolle Inspirationen für die Osterdeko.