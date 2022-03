„Es geht darum, sich gut zu verkaufen“

IGS Langenhagen: Personalchefs prüften Bewerber auf Herz und Nieren

Langenhagen (ok). Corona hat offensichtlich auch etwas mit den jungen Bewerbern um einen Ausbildungsplatz. Das hat jetzt auch Anke Kayser, Fachbereichsleiterin für Arbeit, Wirtschaft und Technik, festgestellt. Sie organisiert das Bewerbungsprojekt der neunten Klassen an den Schulen und hat festgestellt: „Viele Schüler haben offensichtlich Berührungsängste und trauen sich noch nicht wieder, in die Welt hinauszugehen.“ Die Personalverantwortlichen der eingeladenen Firmen – etwa 30 an der Zahl – haben aber auch registriert, dass sich die Jugendlichen teilweise nicht auf die Gespräche vorbereitet hätten, die Anforderungen in dem jeweiligen Berufsfeld ihnen offensichtlich nicht bewusst gewesen seien. Anke Kayser: „Wir haben in den Gruppen jeweils eine ganz bunte Mischung von leistungsschwächeren und -stärkeren Schülern zusammengestellt, in der jeder sich auf einen bestimmten Ausbildungsberuf bewerben musste. Letztendlich geht es ja darum, sich gut zu verkaufen.“ Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt könnten für die jungen Leute heutzutage kaum besser sein, werden doch fast überall händeringend Nachwuchskräfte gesucht. Nur: Passen muss es trotzdem. Tugenden wie Pünktlichkeit sind nach wie vor gefragt und eine gute Allgemeinbildung kann auch nie schaden. Und wer beispielsweise bei der Firma „Wisag“ den Beruf des Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik erlernen möchte, sollte in Mathematik und Naturwissenschaften fit sein und auch körperlich bei Wind und Wetter anpacken können. „Teilweise fehlt es auch an der Motivation, die besonders nach dem ersten Ausbildungsjahr nachlässt“, bemängelt Niederlassungsleiter Thomas Bergmann. Und Anke Kayser ergänzt und macht auch Mut: „Zeugnisnoten sind nicht das Wichtigste. Personalchefs schauen auch oft auf die unentschuldigten Fehltage sowie das Arbeits- und Sozialverhalten.“ Wer in diesem Bereich Defizite hat, kann das im Gegensatz zum fehlenden Wissen nicht unbedingt mit der Corona-Pandemie erklären. Für Anke Kayser ist es deshalb ganz wichtig, dass die etwa 170 Schüler eine Rückmeldung von den Firmen aus Handel, Handwerk und Industrie erhielten. Denn die spiegelten durchaus das wahre Leben wider, wohingegen die Appelle der Lehrer doch oft ins Leere liefen.