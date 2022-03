Es geht gegen den SC Riessersee

Eishockey: Hannover Scorpions starten in die Playoffs

Langenhagen/Wedemark. Die Hannover Scorpions starten am Freitag, 18. März, um 20 Uhr mit dem Auftaktspiel gegen den zehnfachen Deutschen Eishockeymeister, den SC Riessersee, in die erste Playoff-Runde.Da die Hannover Scorpions die Hauptrunde mit Tabellenplatz zwei beendet haben, beginnen sie mit einem Heimspiel in der Hus-de-Groot-Eisarenain die erste Playoff-Serie, die wie in den gesamten Playoffs im "Best of Five"-Modus ausgetragen wird.Am Sonntag, 20. März, findet dann die zweite Begegnung der Playoff-Serie in Füssen statt. Grund für die Verlegung des Spielortes von Garmisch-Partenkirchen nach Füssen steht im Zusammenhang mit dem für dieses Jahr geplanten G7 Treffen.Spiel drei der Serie findet dann erneut wieder in der Hus-de-Groot-Eisarena am Dienstag, 22. März, 20Uhr bei den Scorpions statt.Playoff-Tickets sind hier ab sofort erhältlich:-an allen bekannten Vorverkaufsstellen- telefonisch unter (0180) 60 50 400 (0,20 Euro pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 Euro), online unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/even... In der Geschäftsstelle sowie an der Abendkasse der Hannover Scorpions (Am Freizeitpark 2; 30900 Wedemark)