Es geht um 38.000 Euro

Tamara Roozeboom bei "Bingo" dabei

Langenhagen. Das neue Jahr hat gut begonnen für Tamara Roozeboom aus Langenhagen: Die 55-jährige Naturliebhaberin ist am nächsten Sonntag, 7. März, Kandidatin in der TV-Show „Bingo".Mit etwas Glück kann Tamara Roozeboom live im Fernsehen 38.000 Euro gewinnen.Die sympathische zweifache Mutter ist eine von zwei Kandidaten, die aus allen Bewerbern ausgelost worden ist. Am Sonntag ab 17 Uhr im NDR-Fernsehen spielt Tamara live in zwei Runden gegen Carmen aus Hamburg. Die Siegerin in der Sendung spielt im Finale um den Honigtopf und kann mit etwas Glück 38.000 Euro mit nach Hause nehmen.Und auch für die Mitspieler vor dem Fernseher gibt es eine Menge zu gewinnen: auf der Telefonwand gibt es neben vielen weiteren Preisen einen exklusiven Einrichtungsgutschein im Wert von 10.000 Euro und im „Bingo!“-Jackpot warten 250.000 Euro auf einen neuen Besitzer.„Bingo! - Die Umweltlotterie“ läuft seit mehr als 23 Jahren jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und hat bislang mehr als 200 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.Präsentiert wird die beliebte TV-Show von Moderator Michael Thürnau.