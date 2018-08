Elia-Gemeinde lädt zu ChurchHour ein

Langenhagen. Grillen ist neben Fußball wohl der beliebteste Sommersport in Deutschland und eine Bratwurst gehört zu jedem guten Grillfest dazu. Unter dem Motto „ChurchHour – Es geht um die Wurst“ lädt die Elia-Gemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße für Sonntag, 2. September, um 18 Uhr zu einem Sommerfest in gemütlichen Kreisen ein. Neben kostenloser Bratwurst und Getränken erwartet die Gäste eine einmalige Show des Trickkünstlers Tommy Bright. Egal ob jung oder alt, jeder ist herzlich willkommen, wenn es heißt: „Es geht um die Wurst.“ ChurchHour ist ein regelmäßig stattfindender alternativer Gottesdienst.