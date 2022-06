Es gibt keine Zufahrt

Stadt erneuert bis Ende Juli Geh- und Radwege

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen erneuert auf der nördlichen Seite der Godshorner Straße die Geh- und Radwege in Höhe „Im Hohen Felde“. Dabei verbreitert sie einen Teil des Radweges, baut den Einmündungsbereich barrierefrei aus und beseitigt vorhandene Mängel. Gefördert wird das Bauvorhaben durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV).Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 7. Juni; sie dauern längstens bis Ende Juli.Während des Bauvorhabens wird die Straße „Im Hohen Felde“ zur Sackgasse. Sie kann nicht über die Godshorner Straße angefahren werden; über Rathenaustraße oder Gladiolenstraße und Lilienstraße ist sie erreichbar. Auch Fußgänger können den Baustellenbereich nicht passieren.Der Geh- und Radweg auf der nördlichen Seite der Godshorner Straße wird ab Höhe der Hausnummer 8 bis zur Bushaltestelle Langenhagen-Sattelhof gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden auf die südliche Seite umgeleitet. Über die Ampelübergänge – in Höhe Vosskamp und in Höhe Sattelhof – gelangen sie sicher über die Godshorner Straße.